Рожать с коронавирусом: в Чебоксарах в «красной зоне» на свет появились 57 малышей

С начала пандемии акушерский стационар №3 Городской клинической больницы №1 принимает беременных женщин, рожениц, заболевших ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией со всей республики. По данным медучреждения, за это время у ковид-положительных рожениц в «красной зоне» родились 57 малышей.

Пока известно, что COVID-19 у беременных в среднем протекает не тяжелее, чем у остальных пациентов, а случаев внутриутробного заражения не выявлено. Но поскольку специалисты продолжают изучение нового вируса, медики акушерского стационара не ослабляют бдительности и обеспечивают всю необходимую помощь новорождённым и их мамам.

Пациентка акушерского стационара №3 Городской клинической больницы №1 Людмила в августе родила там второго ребенка. На последних сроках беременности у нее обнаружили коронавирус.

«Я очень переживала, боялась за свою доченьку. Медицинские работники сделали все, чтобы я выздоровела и смогла родить здорового ребенка. – благодарит медиков Людмила. – Сегодня мы с моей Софией чувствуем себя замечательно, с каждым днем доченька совершает новые достижения».

Отметим, что на данный момент нет подтверждения передачи нового коронавируса от матери к ребенку во время беременности. Вероятно, вирус не проходит через плацентарный барьер. Но после родов требуется временная изоляция мамы и малыша.

Другая бывшая пациентка акушерского стационара №3 в Чебоксарах вспоминает, что у нее перед родами поднялась температура, то есть было подозрение на заражение ковид. Медики приняли решение госпитализировать ее в «красную зону», где она в итоге благополучно родила своего третьего сына.

«Когда мой первый тест на COVID-19 оказался положительным, я не поверила, – рассказывает она. – Всю беременность берегла себя. Но взяла себя в руки и полностью доверилась врачам. К счастью, два последних теста оказались отрицательными».