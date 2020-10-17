Кабмин поддержал продление «дачной амнистии» до 2026 года



Правительство РФ поддерживает законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года, предлагая внести в него ряд доработок.

Кабинет министров подготовил отзыв на инициативу группы сенаторов и депутатов продлить до этого срока упрощенную регистрацию прав на садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, и распространить ее в отношении жилых домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

В правительстве считают необходимым привести законопроект в соответствие с действующими нормами, которые разрешают строительство домов в личных подсобных хозяйствах только в границах населенных пунктов.

Кроме того, рекомендовано исключить возможность регистрации в упрощенном порядке многоквартирных домов, возведенных под видом ИЖС.

Источник: rg.ru.