Юбилейный фестиваль

10 октября в Туванах прошел традиционный Межрегиональный фестиваль-конкурс народного художественного самодеятельного творчества «Истоки». В этом году фестиваль отметил свое десятилетие.

Фестиваль-конкурс является символом многообразия культур и проводится в целях возрождения и сохранения исконного культурно-духовного достояния различных народов, возвращения к истокам национальной культуры, становления и укрепления дружеских взаимоотношений между территориями и создания единого культурного пространства. За 10 лет на фестивальной сцене выступили многие самодеятельные коллективы и отдельные исполнители из разных регионов Российской Федерации и районов Чувашии. В этом году под открытым фестивальным небом собрались самодеятельные артисты из 6 районов нашей республики.

Началом фестиваля стал яркий театрализованный пролог, в котором переплелись музыка разных культур, плавная хороводная композиция с рушниками и старинные народные обряды чествования и благословления нового урожая. На разных языках звучали одни и те же слова, в которых издревле заложен глубокий смысл – любовь к родной земле и благодарность людям, которые трудятся на ней. Народный фольклорный коллектив «Шанчӑк» (руководитель — заслуженный работник культуры Чувашии Л. Григорьева) показал старинный чувашский обряд «Чӳлеме» с исполнением гимна земледельцев «Алран кайми», с угощением почетных гостей чувашским пивом. Живо и образно работниками культуры Шумерлинского района был показан старинный русский обряд «Осенины» с потчеванием гостей праздника овсяным хлебом и киселем, с задорной песней в исполнении народного хора работников культуры (руководитель — О. Кушников).

Затем заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района, председатель жюри Н. Николаева объявила фестиваль-конкурс «Истоки» открытым. «Замечательно, что в наши дни на фоне резко возросшей напряженности в человеческих отношениях все же происходит переоценка ценностей, и общество оборачивается к своим истокам, начинается поиск утраченных ценностей, попытки вспомнить былое, позабытое, растерянное», — отметила она в своем выступлении. Организатор и инициатор фестиваля-конкурса «Истоки» В. Васильев подчеркнул важность мероприятия для укрепления дружбы наций, особенно когда в других регионах происходят национальные конфликты. Прозвучали добрые пожелания и от гостей, и от участников праздника.

В рамках фестиваля-конкурса прошла выставка изделий мастера декоративно-прикладного творчества Егоркинского СДК Н. Костровой, мастера Торханского СДК В. Кулиш, выставка-дегустация блюд национальной чувашской, русской, татарской кухни, подготовленная работниками Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района, выставка народных музыкальных инструментов.

Конечно, центральным событием стало выступление самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей. В этом году выступления конкурсантов вживую оценивало жюри в составе Н. Николаевой и директора детской музыкальной школы им. Павлова Шумерлинского района Л. Федяровой, а остальные члены жюри просматривали выступления в режиме онлайн. Окончательные результаты будут известны позднее и опубликованы на сайте ИРЦК Шумерлинского района, а также в социальных сетях. Победители в различных номинациях будут награждены дипломами и ценными подарками. А пока всем участникам мероприятия были вручены сертификаты, руководители коллективов отмечены благодарственными письмами.

Благодаря особой теплоте и оригинальности праздника с участием талантливых, творческих коллективов, фестиваль «Истоки» завоевал симпатию многих. Почетные гости и участники отметили высокий художественный уровень подготовки и проведения праздника. Буквально каждый момент сопровождался музыкальным оформлением (звукорежиссер А. Иванов) и органично вписывался в общую канву. Яркая сцена, оформленная по эскизам художника-оформителя С. Веселкина, создавала торжественную и праздничную атмосферу. Сценарий, написанный М. Шварц, задавал общий тон и объединял всех участников.

Организаторы фестиваля благодарят творческие самодеятельные коллективы: народный фольклорный ансамбль «Ямаш» из Цивильского района, народный фольклорный ансамбль «Ҫӑлкуҫ» из Алатырского района, народный фольклорный коллектив «Шанчӑк» (Егоркинское сельское поселение), фольклорный коллектив «Тӑванлӑх» (Туванское сельское поселение), вокальную группу Саланчикского народного хора и народный хор работников культуры Шумерлинского района, танцевальный коллектив «Вдохновение» ИРЦК Шумерлинского района, работников ЦБСА Шумерлинского района, ведущую праздника Р. Самарину, членов жюри и администрацию Туванского сельского поселения.

ИРЦК Шумерлинского района.