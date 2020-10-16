Чувашия задает темп по налоговым льготам для бизнеса

После победы на выборах Олега Николаева, похоже, сразу был дан старт реализации положений его предвыборной программы. А судя по тому, что уже готовы поправки в региональное налоговое законодательство, сдержанный оптимизм вполне может уступить место более уверенному. К такому мнению пришло независимое интернет-издание «Наша версия Марий Эл, Чувашия» (ch.versia.ru), сравнивая уровень и объемы поддержки малого и среднего бизнеса в регионах ПФО.

Как пишет журналист издания Тимур Хабибов в своей статье «Льготный тренд», опубликованной 15 октября, в то время как Правительство Чувашии намерено предоставить бизнесу льготы по налогообложению на целых 300 млн рублей, в соседних регионах, таких, как Марий Эл, Нижегородская и Самарская области, некоторые из возможных льгот пока даже не рассматривались. Готовы ли губернаторы экономических «середнячков» и совсем закредитованных субъектов округа, а главное – как, помогать отраслям экономики восстанавливаться и развиваться в условиях пандемии?

К примеру, рассматривается налог на имущество организаций по отдельным объектам недвижимости, привязанный к кадастровой стоимости. В трех субъектах, как пишет издание, — Нижегородской, Самарской областях и Республике Марий Эл, — так и не установлены 2-процентные льготы на этот налог. В то же время ряд субъектов нашли возможность снизить бремя имущественных налогов: 2-процентная льгота для объектов недвижимости площадью более 150 кв. м введена в Ульяновской области, свыше 1000 кв. м – в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях, в Башкортостане, Татарстане, Мордовии. Льгота от 1,5 до 1,65 % — в Чувашии (свыше 1000 кв. м), Кировской области (до 200 кв. м освобождены в сельской местности), в Пермском крае (свыше 300 кв. м).

Приводится и сравнительный льготный срез на 2020 и 2021 годы для бизнесменов — впервые зарегистрированных налогоплательщиков. И вновь Чувашию здесь считают передовой: по двум доходным критериям 1 % и 4 % — на текущий год, 5 % и 10 % — на предстоящий. Далеко не во всех регионах к свежеиспеченным коммерсантам подошли с таким обнадеживающим льготным аршином. В ПФО подобные послабления пока еще только планируется ввести лишь в Ульяновской и Оренбургской областях. Автор статьи отмечает, что в раздаче «налоговых пряников» регионы расставляли свои акценты. В Чувашии сосредоточили внимание на обрабатывающих производствах, на предприятиях, занимающихся научными исследованиями и разработками, а также на социально ориентированных некоммерческих организациях. Льготные ставки для них на 2021- 2023 гг. по двум налоговым позициям составили 4 % и 10 %. Для сравнения: в Пермском крае — от 1 до 10 %, в Ульяновской области при 18 видах деятельности примерно такие же цифры, в Татарстане для приоритетных 5 видов — от 1 до 5 %, в Саратовской области льготы пока ограничиваются лишь текущим годом.

«Такое количество мер поддержки и в таком размере мы ранее не предоставляли», — приводит издание слова руководителя УФНС по Чувашской Республике Марины Петровой на недавнем заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей под председательством Главы Чувашии Олега Николаева. «Льготный зонт» накроет предпринимателей всех форм собственности. Поэтапный подход по снижению ставок коснется налога на имущество организаций, определенного кадастровой стоимостью объектов. Планируется снять ограничение по облагаемой площади объектов недвижимости. В льготном портфеле есть предложения, связанные с понижением ставок по упрощенной системе налогообложения. Некоторые изменения коснутся и налога на прибыль организаций — планируется расширить возможности применения налогового вычета.

Читать в источнике: https://ch.versia.ru/v-pfo-chuvashiya-zadaet-temp-po-nalogovym-lgotam-dlya-podderzhki-predprinimatelej