Участок трассы М-7 в Чувашии отремонтировали раньше срока

16 октября после капитального ремонта открыли движение на автомобильной дороге М-7 «Волга» вблизи Козловского района. На ремонт дороги протяженностью 17 км направлено порядка 1,5 млрд рублей из федеральной казны.

В нормативное техническое состояние привели 16 примыканий. Устроены пешеходные дорожки. Установлено восемь новых автобусных остановок, оснащенных кирпичными автопавильонами с заездными карманами. Появились шумозащитные экраны, электроосвещение с улучшенными светильниками диодного типа.

Глава Чувашии Олег Николаев оценил работу строителей как качественную. К тому же, весь комплекс работ завершили на месяц раньше запланированного срока.

«Это большой вклад в поставленную Президентом страны задачу по обеспечению комфорта и безопасности дорожного движения. В процессе реализации дорожных работ мы стараемся синхронизировать все виды работ. Важно, что здесь обеспечены развороты, примыкания, которые нужны близлежащим населенным пунктам», — подчеркнул он.

Руководитель региона напомнил, что ровно через год возле трассы М7, на повороте к селу Байгулово Козловского района, появится памятник федерального значения — монумент строителям Сурского рубежа. Поскольку именно там в 1941 году около 3 тысяч женщин, стариков и детей в невероятно суровых условиях возводили Казанский обвод.

Начальник Федерального казенного Управления «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов в свою очередь поблагодарил команду Олега Николаева. «Мы чувствуем вашу поддержку, все возникающие вопросы по федеральным дорогам, в том числе землеотвода, совместно оперативно решаем», — сказал он.

Строители отметили, что ремонт дорожного полотна выполнен современным методом с применением устойчивых к повышенным нагрузкам и более стойких к деформациям материалов.

Автомобилисты заметили, что дорога на отремонтированном участке расширилась, а значит путь от Москвы до Казани стал еще комфортнее и безопаснее для водителей и пассажиров.

Источник: чувашинформ.рф.