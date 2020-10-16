Трудолюбие – в генах

Человек труда во все времена пользовался в народе уважением и почитанием.

К числу таких людей относится и Леонид Кириллович Прохоров,

житель с. Туваны. Не будет преувеличением, если скажем,

что трудолюбие у него – в генах.

Десятилетним мальчишкой он начал работать в колхозе – собирал сено, возил его на повозках. Конечно же, не от легкой жизни приходилось тогда работать детям. Однако Леонид Кириллович считает те годы временем получения первых трудовых навыков, которые с годами все укреплялись, приучали его к терпению, ответственности, настойчивости и упорству.

Его мать, Анна Егоровна, рано осталась без мужа с четырьмя сыновьями. Тяжело приходилось женщине поднимать их на ноги, вывести в люди. Старший, Николай, взял под свою опеку младших братьев, учил их и наставлял, предостерегал от соблазнов пойти по неверной дороге. А когда женился, его супруга Нина как могла помогала свекрови одевать и обувать мальчишек. Их старания не пропали даром. Впоследствии все три брата — Александр, Аркадий и Леонид — получили высшее образование, состоялись в профессии, стали достойными людьми. Встав на ноги, родную семью стал поддерживать и Александр с женой Тамарой.

Уроки взаимовыручки, полученные в тяжелые годы, навсегда остались в душе Леонида Кирилловича. Помогать и поддерживать родных и близких, тех, кто обращается за помощью, для него стало неписаным законом.

Л.К. Прохоров родился в д. Петушкино Шумерлинского района в 1950 году. Основное образование он получил в Туванской школе, а среднее – в Ходарской. Школьные годы остались далеко позади, однако школьные друзья до сих пор сопровождают его по жизни. И в год 70-летия один из друзей преподнёс ему уникальный подарок — бесценную тетрадку, в которой записаны многие интересные моменты из его школьной жизни.

После окончания школы Леонид Кириллович два месяца до призыва в ряды Вооруженных сил проработал на Шумерлинском мебельном комбинате. 2 августа – День воздушно-десантных войск — стал и его праздником. Два года прослужил он в данных войсках под Витебском, был командиром расчета, исполняющим обязанности командира взвода.

По возвращении домой парень устроился работать на Шумерлинский завод спецавтомобилей учеником-фрезеровщиком. Однако мать хотела, чтобы сын работал как можно ближе к родному дому. Спустя полгода Леонида Кирилловича пригласили в Туванский сельсовет счетоводом-кассиром, и он принял это предложение. Молодой специалист погрузился в работу с головой, все свои обязанности старался выполнять добросовестно. Когда односельчане избрали его на должность бригадира комплексной бригады колхоза «Вперёд», свои трудовые умения он стал применять и здесь.

Во время работы в колхозе в 1972 году молодой человек поступил на заочное отделение сельскохозяйственного института, на механический факультет. В 1977 году получаемые в стенах учебного заведения знания он решил применить на более специализированной работе и обратился в городское спецконструкторское бюро, куда его сразу взяли на должность инженера. Спустя три года уже дипломированный специалист был назначен ведущим инженером сектора № 12. В этой должности он проработал ещё семь лет, пока его не перевели ведущим инженером-испытателем в 4-й отдел.

Годы работы в ГСКБ Леонид Кириллович с профессиональной точки зрения считает самыми интересными и увлекательными. В его памяти всплывают такие события, как испытание техники для проведения Олимпиады в 1980 году. Две машины, предназначенные для перевозки лошадей и лодок с байдарками, были задействованы во всемирном спортивном мероприятии. За эту работу испытатели были удостоены памятных бронзовых медалей Олимпиады. Леониду Кирилловичу по долгу службы часто приходилось на деле испытывать опытные образцы техники на автополигонах в Дмитриеве, в Броннице.

1980 год остался памятным для Леонида Кирилловича и другим значимым событием. В том году он создал свою семью. Его избранница – односельчанка Нина Николаевна, работала на тот момент в Чебоксарах бухгалтером. Переехав в Шумерлю, продолжила работать по своей же специальности на городских предприятиях. В молодой семье вскоре появился первенец Андрей, спустя четыре года – Владимир. Прохоровы проживали в Шумерле, тем не менее, сельские заботы матери были и их заботами.

С повседневными делами Анна Егоровна управлялась сама, а уж на посадку овощей, сенокос, уборку урожая, заготовку дров и т.д. собирались у матери, по мере возможности, сыновья с семьями. Так как Леонид Кириллович жил от матери ближе всех (братья проживали в Чебоксарах), то и помогать матери приезжал чаще других. А в 1992 году с семьёй насовсем переехал жить в отчий дом. Поменял и место работы – стал трудиться специалистом-землеустроителем в администрации Туванского сельского поселения, а спустя два года – заместителем главы поселения.

И все-таки ему, человеку с техническим складом ума, была больше по душе работа, связанная с техникой и приборами. В 1996 году он перевёлся в Шумерлинский ЭТУС электромонтёром линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. Тем более, новое место работы подразумевало деятельность в родных краях. В 2000-х годах в связи с бурным входом в нашу жизнь сотовой связи имеющаяся проводная телефонная связь и радио постепенно становились все менее и менее востребованными. Соответственно, и данная работа уже становилась неактуальной. Тогда Л.К. Прохоров снова стал работать инженером-испытателем, а затем и старшим инженером-испытателем в ШЗСА. Отсюда и проводили его коллеги в 2010 году на заслуженный отдых.

Так и прошли трудовые будни Леонида Кирилловича на малой родине и в ставшем не менее родным городе Шумерле. Обосновавшись в деревне, Прохоровы построили новый дом, который всегда открыт для многочисленной родни. Не привыкшие сидеть без дела, они держат скотину, занимаются пчеловодством. Своим трудолюбием и отзывчивостью они снискали уважение коллег и односельчан, соседей и родственников. Леонид Кириллович воспитывал и своих сыновей в труде, привлекал их к выполнению различных дел по хозяйству. Теперь уже они со своими женами – главная опора и поддержка Прохоровых. Андрей, закончивший географический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова, занимается проведением инженерно-геологических работ для строительства в Чебоксарах. Владимир закончил электротехнический факультет волжского филиала МАДИ, работает в транспортной отрасли. А с появлением внуков Леонид Кириллович и Нина Николаевна обрели новый статус дедушки и бабушки, и жизнь в их доме заиграла новыми красками. Внуки с удовольствием приезжают в деревню, растут в семье дружными, в доброжелательной атмосфере, с малолетства приучаясь на примере родителей к почитанию старших.

За добросовестный труд Леонид Кириллович не раз был награжден Почетными грамотами организаций и поощрен премиями, не раз был занесен на Доску почёта. Однако самой большой наградой и подарком судьбы он считает сохранившуюся до сегодняшних дней школьную дружбу, любимую супругу и прекрасных сыновей.

Марина Ветликова.