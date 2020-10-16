По освоению средств на нацпроекты Чувашия занимает 10 место в ПФО

9 октября в Доме Правительства состоялось заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. Его участники обсудили итоги мониторинга реализации региональных проектов за январь—сентябрь 2020 года.

Чувашия принимает участие в реализации мероприятий 51-го из 67-и федеральных проектов, входящих в состав 11-ти национальных проектов. В 2020 году на их реализацию предусмотрено выделение порядка 17,6 млрд рублей. Эти средства позволят осуществить масштабный комплекс мероприятий по трем ключевым направлениям: «Человеческий капитал» (11,4 млрд рублей), «Комфортная среда для жизни» (5,4 млрд рублей) и «Экономический рост» (0,8 млрд рублей).

Как доложил заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений – от 99,5 % по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до 0,1 % по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Низкое освоение (менее 30 %) также отмечено по нацпроектам «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» и «Культура». «Несмотря на низкое освоение по состоянию на 1 октября бюджетных средств, предусмотренных на финансирование региональных проектов, их контрактация составила 86 %», – отметил министр, уточнив, что освоение средств запланировано на четвертый квартал. В целом, Чувашская Республика по освоению федеральных средств и средств республиканского бюджета занимает 10-е место среди субъектов ПФО.

Также были заслушаны выступления руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики о ходе выполнения мероприятий, направленных на достижение контрольных точек, и о проблемах, возникающих при реализации региональных проектов.

Выступая на заседании, Глава Чувашии Олег Николаев сказал, что в проекте закона о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов приоритетным направлением расходов является достижение целей и показателей национальных проектов. По инициативе Олега Николаева заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности будут проходить ежемесячно. Также будет создана рабочая группа (штаб) по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в регионе национальных проектов.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.