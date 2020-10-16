Новый мост через Суру в Ядринском районе начнут строить в следующем году

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев 16 октября на открытии после капремонта 17-километрового участка автодороги М-7 в районе города Козловки. Вводом в эксплуатацию этой дороги завершилось обновление трассы, которая проходит от Цивильска до границы Татарстана.

«Впереди – новые проекты. Это скоростная автомобильная дорога М-12 «Москва – Нижний Новгород-Казань», которая должна быть построена в ближайшие годы, завершение реконструкции сооружений, реализуемых при поддержке Росавтодора, и создание других инфраструктурных объектов. В следующем году также приступим к строительству моста через реку Суру в Ядринском районе. Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей. На реализацию проекта отводится 5 лет. В районе Лапсар в целях ликвидации заторов планируется строительство транспортных развязок в Хыркасах, на Горьковском повороте, Вурнарском и Алатырском шоссе и Восточном подъезде», — сообщил Глава республики.

Ранее руководитель региона заявил журналистам, что хочет активизировать в республике работу по приведению мостов в надлежащее состояние.

Источник: чувашинформ.рф.