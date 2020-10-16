На нарушителей запрета на курение кальянов составлены первые протоколы

В Чувашии после поручения Главы Чувашии Олега Николаева прошли рейды на предмет соблюдения требований законодательства по запрету курения кальянов в кафе, ресторанах и барах. О первых итогах проведенных проверок доложила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева в пятницу на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Активно проводятся рейды в городах республики: в Новочебоксарске уже проведено 18 проверок, в Канаше – 5, в Алатыре – 5. В районах республики в общей сложности проведено 10 проверок. По словам вице-премьера, муниципалитеты либо не заполнили отчетность, либо не проводили рейды или у них нет предприятий общепита, где есть кальяны.

«Что касается города Чебоксары, где наибольшее количество объектов – из 537 объектов общепита совместно с Роспотребнадзором проверили 102 объекта, 42 кальянных. Составлено четыре акта и на индивидуальных предпринимателей, и на юридических лиц. Это кафе «Мята» и «Сhillout», – сообщила Алла Салаева.

Напомним, Олег Николаев поручил провести рейды на предмет курения кальянов в ресторанах в этот понедельник.

Источник: чувашинформ.рф.