Механизатор на селе незаменим

Октябрь — традиционная пора для подведения итогов работы

в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Трудно представить, сколько сил, здоровья вкладывают работники этой отрасли народного хозяйства, чтобы обеспечить население

необходимым продовольствием.

Один из таких сельских тружеников — механизатор ООО «Приволье» Андриан Семенович Казаков. «Работящий, ответственный — не подведет», — так отзываются об этом человеке те, с кем он работает. С энтузиазмом и всегда с хорошим настроением управляет А.С. Казаков вверенной ему техникой.

Андриан Семенович родился в деревне Вурманкасы Вурнарского района. После окончания Краснооктябрьской средней школы в 1981 году перед ним не стоял вопрос выбора профессии. Как говорит он сам: «Не могу жить в городе. Люблю сельское хозяйство. Да и руки сельского механизатора востребованы всегда и везде». Но перед тем, как стать трактористом в подсобном хозяйстве Чебоксарского завода промышленных тракторов в 1984 году, ему пришлось полгода поработать крепильщиком в цехе № 3 кожгалантерейной фабрики Шумерли и отслужить в армии.

За без малого сорок лет трудовой деятельности А.С. Казакова неоднократно проходили преобразования в сельском хозяйстве и менялись названия хозяйств, но поля, на которых работает он, остались те же, да и сложные погодные условия, в которых приходится работать механизатору, никто не отменял. И порой нужно проявлять немало терпения и выдержки, чтобы добиться хороших результатов.

По весне Андриан Семенович распахивает поля, сеет, веет, сажает, летом — косит, окучивает, а когда проходит летняя страда и урожай собран, опять распахивает поля… Трудно даже перечислить, сколько дел у сельского механизатора!

За многолетнюю добросовестную работу и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Андриан Семенович неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями администрации Шумерлинского района, награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

Андриан Семенович — глава большой семьи. С супругой Татьяной вырастили и воспитали трех дочерей и одного сына. Сейчас подрастают трое внуков и две внучки. Во время летних каникул они с удовольствием не только гостят у дедушки и бабушки, но и помогают управляться с домашними делами, с живностью, с уборкой сена.

Неизменным увлечением супругов Казаковых остается садоводство. Ухоженный сад почти каждый год радует обилием урожая всю большую дружную семью Казаковых. Еще одно увлечение Андриана Семеновича — чтение, с юности он увлекся приключенческим и фантастическим жанрами. А самый любимый фильм — снятый по одноименному роману Александра Грина «Алые паруса».

Хочется сказать «спасибо» всем работникам сельскохозяйственной отрасли. За то, что не опускают рук, не останавливаются, когда каждый час на счету, не уходят работать в более легкие сферы деятельности.

О. Романова, зав. Краснооктябрьской сельской библиотекой.