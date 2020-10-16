В ближайшее воскресенье, 18 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники

дорожного хозяйства. Это люди, от которых зависят удобство и безопасность передвижения автотранспорта, облик населенных пунктов, развитие экономики, инфраструктуры и, конечно же, качество нашей жизни в целом.

К сожалению, состояние дорог в Шумерле на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Общая протяженность автомобильных дорог в городе — 104 км и только 34 из них — с асфальтовым покрытием. В последние годы на строительство дорог в муниципалитете из республиканского бюджета выделяется примерно одинаковая сумма — порядка 26 млн рублей. Устранить сразу все проблемы не представляется возможным, но, тем не менее, работы ведутся и ежегодно мы видим улучшение качества дорог на определенных участках.



О том, какие работы проводились в сфере дорожного строительства в этом году, и о ближайших планах на будущее нашей газете рассказала заместитель главы администрации Шумерли — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Владимировна Ксенофонтова.

Альбина Владимировна, хотелось бы начать разговор со строительства дорог по улицам Косточкина и Интернациональной. Как известно, завершение работ несколько затянулось. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано и что уже сделано на данных участках на сегодняшний день.

Строительство автомобильных дорог по улицам Косточкина (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса) и Интернациональной (от ул. Урукова до ул. Маршала Жукова) ведется по подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики». Протяженность участка, на котором ведется строительство, составляет 927 м. Проект был разработан еще в 2018 году.

В 2019 году Управление градостроительства и городского хозяйства администрации Шумерли заключило муниципальный контракт с ООО «Дортех» на строительство данного объекта. Стоимость контракта составляет 38 млн рублей. В прошлом году на участках был произведен перенос канализации, электрических сетей, смонтирована ливневая канализация, в этом году работы были продолжены.

Конечно, изначально срок завершения строительства согласно контракту приходился на 30 сентября, но срок пришлось продлить. Это связано с тем, что в процессе работы возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. Без этих изменений продолжение работ было невозможно. Так, одной из причин задержки строительства стал перенос газопровода высокого давления из-под основного полотна дороги. На текущий момент выполнены работы по переносу водопровода, а на его место перенесены сети газопровода.

Есть и другие причины. При сдаче исполнительной документации ООО «Газпром газораспределение Чебоксары» выяснилось, что необходимо согласование с балансодержателем данных сетей — «Чувашсетьгазом». На данный момент ждем согласования с Минэкономразвития. Конечно, со стороны кажется, что строительство дорог ведется очень долго, но эта работа ни на один день не сходит с нашего контроля.

Так как работать в зоне существующего газопровода пока невозможно, в настоящее время выполняются другие работы — устанавливаются бордюры, проводится устройство песчаного подстилающего слоя, там, где возможно, ведется щебеночная подготовка. Теперь работы планируется завершить до 1 декабря.

В 2019 году Управление градостроительства и городского хозяйства администрации Шумерли заключило муниципальный контракт с ООО «Дортех» на строительство данного объекта. Стоимость контракта составляет 38 млн рублей. В прошлом году на участках был произведен перенос канализации, электрических сетей, смонтирована ливневая канализация, в этом году работы были продолжены. Конечно, изначально срок завершения строительства согласно контракту приходился на 30 сентября, но срок пришлось продлить. Это связано с тем, что в процессе работы возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. Без этих изменений продолжение работ было невозможно. Так, одной из причин задержки строительства стал перенос газопровода высокого давления из-под основного полотна дороги. На текущий момент выполнены работы по переносу водопровода, а на его место перенесены сети газопровода. Есть и другие причины. При сдаче исполнительной документации ООО «Газпром газораспределение Чебоксары» выяснилось, что необходимо согласование с балансодержателем данных сетей — «Чувашсетьгазом». На данный момент ждем согласования с Минэкономразвития. Конечно, со стороны кажется, что строительство дорог ведется очень долго, но эта работа ни на один день не сходит с нашего контроля. Так как работать в зоне существующего газопровода пока невозможно, в настоящее время выполняются другие работы — устанавливаются бордюры, проводится устройство песчаного подстилающего слоя, там, где возможно, ведется щебеночная подготовка. Теперь работы планируется завершить до 1 декабря. Где еще проводились дорожные работы? Как обстоят дела с дворовыми территориями?

Кроме строительства дорог на улицах Интернациональной и Косточкина, в рамках вышеназванной программы проводился капитальный ремонт около 2,7 км автомобильных дорог. У нас были заключены контракты с двумя чебоксарскими компаниями — с ООО «Юникомстрой» и ООО «Карьерстрой». «Юникомстрой» проводил ремонт дорог по ул. Щербакова (от ул. Октябрьской до ул. Советской), по улицам Кирова, Интернациональной (участок от «Динамо» до ул. Советской) и Первомайской. ООО «Карьерстрой» произведен ремонт участка автомобильных дорог по Банковскому переулку вдоль второй школы и по ул. Пролетарской. Это был достаточно проблемный участок — в межсезонье было очень грязно, не было подхода к детским садам. Наконец-то в этом году мы разрешили эту проблему, положили асфальт, и сегодня поступает множество звонков от благодарных жителей.

Что касается дворовых территорий, в этом году был проведен ремонт во дворе дома № 32 по ул. Ленина. Люди жаловались, что там постоянно стояла вода, а в этом году проблему решить удалось — во дворе установили ливневку, произвели врезку в существующую ливневую канализацию и заасфальтировали территорию.

Также был проведен ремонт дворовых территорий домов №№ 19 и 19а по ул. Октябрьской. С момента строительства домов, с 70-х годов, асфальтирования там не проводилось, а сейчас все довольны.

Разрешен вопрос с ремонтом дворовой территории д. № 23 по ул. Коммунальной. Там проводилось комплексное благоустройство территорий между домами №№ 21, 21/1 и 23, а, как известно, 23-й дом является крайним. Теперь, когда замкнули эту территорию, грязи больше не будет.

Положительные изменения произошли и благодаря Указу Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики», но здесь уже нужно было привлечь 1 % софинансирования от жителей города. По данному направлению в этом году удалось привести в порядок 6 дворовых территорий.

в этом году мы разрешили эту проблему, положили асфальт, и сегодня поступает множество звонков от благодарных жителей. Что касается дворовых территорий, в этом году был проведен ремонт во дворе дома № 32 по ул. Ленина. Люди жаловались, что там постоянно стояла вода, а в этом году проблему решить удалось — во дворе установили ливневку, произвели врезку в существующую ливневую канализацию и заасфальтировали территорию. Также был проведен ремонт дворовых территорий домов №№ 19 и 19а по ул. Октябрьской. С момента строительства домов, с 70-х годов, асфальтирования там не проводилось, а сейчас все довольны. Разрешен вопрос с ремонтом дворовой территории д. № 23 по ул. Коммунальной. Там проводилось комплексное благоустройство территорий между домами №№ 21, 21/1 и 23, а, как известно, 23-й дом является крайним. Теперь, когда замкнули эту территорию, грязи больше не будет. Положительные изменения произошли и благодаря Указу Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики», но здесь уже нужно было привлечь 1 % софинансирования от жителей города. По данному направлению в этом году удалось привести в порядок 6 дворовых территорий. Поделитесь планами на будущее. Где будут проходить ремонт и строительство дорог в ближайшие годы?

В соответствии с планом развития транспортной системы на 2021 г. намечено строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова. Работы там были начаты еще в 2017- 18 гг. Но потом столкнулись с проблемой захвата гражданами земли. На ней нельзя было выполнять работы по строительству тротуара. После проведения земельно-имущественного контроля собственники земли сдвинули свои границы и в 2021 году работы будут возобновлены. Надеемся, что строительство дороги по ул. Лермонтова будет завершено.

В настоящее время выделены средства на проектирование автомобильных дорог по ул. Пушкина и Банковскому переулку. Строительство дорог по этим улицам запланировано на 2022 год.

Что касается ремонта дорог на следующий год, пока ведется анализ, но, наверное, продолжим ремонтировать дорогу по ул. Щербакова (от ул. Советской дальше до путепровода), потому что это одна из главных улиц города, его лицо.

В городе большое количество дворовых территорий, нуждающихся в асфальтировании и ремонте. Сейчас мы формируем перечень таких дворов, чтобы утвердить его на комиссии по отбору дворовых территорий. Мы рассмотрим предложения наших специалистов и жителей, ведь все начинается с них. Жители подают заявление о необходимости ремонта дворовой территории либо через управляющую компанию, либо через старшего по дому. Комиссия приезжает на осмотр, оценивает ситуацию, смотрит, есть ли асфальт, отмежевана ли территория, имеется ли у жильцов задолженность. Эти параметры складываются в определенные баллы, и выбирается территория, на которой будут проводиться работы.

намечено строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова. Работы там были начаты еще в 2017- Но потом столкнулись с проблемой захвата гражданами земли. На ней нельзя было выполнять работы по строительству тротуара. После проведения земельно-имущественного контроля собственники земли сдвинули свои границы и в 2021 году работы будут возобновлены. Надеемся, что строительство дороги по ул. Лермонтова будет завершено. В настоящее время выделены средства на проектирование автомобильных дорог по ул. Пушкина и Банковскому переулку. Строительство дорог по этим улицам запланировано на 2022 год. Что касается ремонта дорог на следующий год, пока ведется анализ, но, наверное, продолжим ремонтировать дорогу по ул. Щербакова (от ул. Советской дальше до путепровода), потому что это одна из главных улиц города, его лицо. В городе большое количество дворовых территорий, нуждающихся в асфальтировании и ремонте. Сейчас мы формируем перечень таких дворов, чтобы утвердить его на комиссии по отбору дворовых территорий. Мы рассмотрим предложения наших специалистов и жителей, ведь все начинается с них. Жители подают заявление о необходимости ремонта дворовой территории либо через управляющую компанию, либо через старшего по дому. Комиссия приезжает на осмотр, оценивает ситуацию, смотрит, есть ли асфальт, отмежевана ли территория, имеется ли у жильцов задолженность. Эти параметры складываются в определенные баллы, и выбирается территория, на которой будут проводиться работы. Приятные изменения в городе, безусловно, радуют. А ведь они происходят благодаря огромному труду работников дорожного хозяйства. Что бы Вы пожелали им в канун профессионального праздника?

Хочу отметить, что от качества дорог напрямую зависит качество жизни людей. Ведь дороги — это и подъезды к магазинам, к различным соцобъектам, от них зависит даже обороноспособность страны.

В отрасли дорожного строительства задействовано множество специалистов разных направлений. Это и геодезисты, и проектировщики, и сметчики, и непосредственно строители. Все они делают общее дело, ведь если выпадет одно звено цепочки, качественной дороги не получится.

В преддверии праздника хочется поздравить всех работников дорожного хозяйства, пожелать им плодотворной деятельности, хорошей погоды, чтобы она позволяла укладывать асфальт на сухое основание. Хочется поблагодарить их за огромный труд, за то, что, несмотря на все непредвиденные обстоятельства, они продолжают выполнять свою работу и делают нашу жизнь лучше и комфортней.

Татьяна Александрова.