В Шумерле сносят расселенные дома и пилят опасные деревья

74 ветхих дома, жители которых были переселены в новое жилье, все еще не снесены и препятствуют дальнейшему градостроительному планированию, представляют опасность, в том числе в части возникновения пожаров.

В этом деле наметились значительные подвижки – МУП «Коммунальник» приступил к сносу наиболее опасных ветхих строений. Всего до конца года планируется убрать 12 таких домов. Это будет способствовать введению в оборот земельных участков и, соответственно, увеличению поступления доходов в бюджет города.

Всё чаще и чаще поднимается и вопрос об аварийно-опасных деревьях. На территории Шумерли таких деревьев немало как около объектов социально-культурной сферы, так и рядом с жилыми домами. Только по периметру спортивной площадки школы № 2 деревьев, представляющих опасность жизни и здоровью обучающихся, начитывается более 25.

В настоящее время на спил 37 аварийных деревьев заключен муниципальный контракт на сумму чуть более 400 тысяч рублей. В первую очередь, будут ликвидированы деревья на территории школы № 2, а также во дворах домов №№ 12-14 по улице Ленина и дома № 8а по проезду Мебельщиков. Работы уже начались.

А. Андреева.