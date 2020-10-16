Всероссийский фестиваль спорта и здоровья среди людей старшего поколения

Фестиваль спорта и здоровья, организованный Союзом пенсионеров России по Чувашии, состоялся 8 октября на стадионе ФСК «Улăп» в поселке Кугеси.

В нем приняли участие ветераны спорта и активисты здорового образа жизни: мужчины и женщины до 64 лет.

В церемонии открытия соревнования приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов, управляющий Отделением Пенсионного фонда по Чувашской Республике Роза Кондратьева, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Алексей Нягин, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Лариса Арсентьева, заместитель главы администрации Чебоксарского района Сергей Димитриев, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Чувашской Республике Валентин Семяхин, председатель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики Василий Шоркин.

Любители здорового образа жизни проверили свою силу и выносливость в легкой атлетике, северной ходьбе и комбинированной эстафете.

Победителей и призеров наградили кубками, дипломами, грамотами и ценными призами.

УПФР в г. Шумерле (межрайонное).