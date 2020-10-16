Больницы готовы к подъему заболеваемости COVID-19

15 октября министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов выступил на заседании Государственного Совета республики с докладом о готовности больниц к подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, гриппом и внебольничной пневмонией в 10 медицинских организациях сформирован коечный фонд – 1462 койки, свободных коек 186. С 16 октября дополнительно открываются 135 коек на базе Второй городской больницы. В готовности к разворачиванию в течение 48 часов находятся 358 коек. В регионе создан обсерватор для пациентов с COVID-19, коечный фонд которого составляет 140 мест (дополнительно могут быть развернуты 154 койки) на базе Республиканского детского санатория «Лесная сказка» (отделение «Алый парус»).

В настоящее время медицинские организации, обеспечивающие оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, дооснащены 160 аппаратами искусственной вентиляции легких, 1 аппаратом ЭКМО и 100 мониторами пациента. Ожидается поставка 20 аппаратов ИВЛ.

Обеспеченность медицинских работников всех инфекционных стационаров средствами индивидуальной защиты – достаточная, в среднем на 60 дней работы. Обеспеченность лекарственными препаратами также в среднем на 60 суток работы.

На утро 15 октября случаев COVID-19 с начала года зафиксировано 9067. Более 4100 случаев приходится на Чебоксары. Выздоровели 7621 чел., умерли 109 чел.

По информации Минздрава Чувашии.

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Препараты для лечения COVID-19 и осложнений вошли

в перечень ЖНВЛП

Комиссия по формированию перечней рекомендовала к включению в перечень ЖНВЛП препаратов Фавипиравир, Левилимаб и Олокизумаб. Правительством Российской Федерации соответствующее распоряжение подписано 12 октября, документ вступает в силу 21 октября.

Сейчас проходит процедура регистрации предельных отпускных цен зарегистрированных препаратов. В первую очередь речь идет о препаратах фавипиравира, предельная цена которого будет зарегистрирована после согласования с Федеральной антимонопольной службой России.