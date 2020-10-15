Чувашия гордится победой конькобежца во всероссийских соревнованиях

Новость о том, что воспитанник чувашской школы конькобежного спорта, мастер спорта России Тимур Карамов показал высокие результаты на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля», пополнила истории о героях нашего времени под хештегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.

Чувашии действительно есть чем гордится – у чебоксарца лучший результат среди юниоров на дистанции 500 метров. Он пробежал ее за 36,05 секунды.

Дистанцию в 1500 метров наш земляк преодолел вторым. Его результат составил 1.56,11 секунды.

Напомним, что на днях Глава Чувашии Олег Николаев запустил в социальных сетях новую волну публикаций под хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар. Он призвал вместе гордиться достижениями земляков.

Источник: чувашинформ.рф.