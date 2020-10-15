Минэкономразвития России 15 октября проведет вебинар по теме молодежного предпринимательства: тенденции и перспективы

Молодежное предпринимательство и как его развивать? Могут ли молодые люди стать полноценными участниками большого бизнеса? Зачем молодежи участвовать в социально-экономической жизни регионов? Как найти свою нишу и организовать собственное дело с нуля? Ответы на самые важные вопросы становления и развития молодежного предпринимательства в программе очередного семинара «Мой Бизнес».

15 октября, с 10:00 до 12:15 (по мск), Министерство экономического развития России совместно с Корпорацией «Синергия» проведут вебинар «Мой бизнес», посвященный вопросам развития молодежного предпринимательства. Все больше молодых людей в России планируют открыть собственное дело. С чего начать и как не совершить ошибок? Какие инструменты могут использовать молодые предприниматели для создания успешного бизнеса? Как найти в себе лидерские качества и собрать вокруг себя единомышленников? Вебинар «Мой Бизнес» станет площадкой, на которой приглашенные эксперты поделятся своим опытом и расскажут, как сделать бизнес прибыльным и востребованным.

Темы вебинара:

— Предпринимательское образование. Как развивать компетенции молодых предпринимателей?

— Современные инструменты построения личного бренда. Как сделать эффективную самопрезентацию и заразить своей мечтой других?

— Правовые аспекты молодежного предпринимательства. Что должен знать начинающий молодой предприниматель?

— Цифровизация и сфера IT. Как цифровые технологии помогают стать

предпринимателем и развивают навыки лидера?

— История успеха молодого предпринимателя. Как творчество превратить в бизнес?

Подробная программа по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BYXUJ9PkGYqBZzkhtJ76r1LqmOK5z-G8VrkN383IJ9Y/edit

Спикеры:

— Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС при Президенте РФ, директор программы Global Management Challenge Russia;

— Ирина Сазонова, эксперт по мотивации персонала для малого и среднего бизнеса, единственный в России сертифицированный тренер по программе «Entrepreneurship motivation trainer»;

— Анна Кровякова, управляющий партнер международной консалтинговой компании FINCOM group, президент фонда регионального экономического развития «Инвестиции и Регионы», автор проектов «ECOfriends» и «PokoenieF», член оргкомитета всероссийского конкурса «Приоритеты Роста»;

— Сергей Ложкин, управляющий партнер компании NFP (Nfp2b.ru);

— Алена Киселева, основатель мастерской дизайнерских изделий «My sister’s garage», финалистка регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2019 года.

Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по ссылке:

https://synergy.online/webinars/molodyezhnoe-predprinimatelstvo-tendentsii-iperspektivy-15-oktyabrya