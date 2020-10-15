Минэкономразвития России 15 октября проведет вебинар по теме молодежного предпринимательства: тенденции и перспективы

Молодежное предпринимательство и как его развивать? Могут ли молодые люди стать полноценными участниками большого бизнеса? Зачем молодежи участвовать в социально-экономической жизни регионов? Как найти свою нишу и организовать собственное дело с нуля? Ответы на самые важные вопросы становления и развития молодежного предпринимательства в программе очередного семинара «Мой Бизнес».
15 октября, с 10:00 до 12:15 (по мск), Министерство экономического развития России совместно с Корпорацией «Синергия» проведут вебинар «Мой бизнес», посвященный вопросам развития молодежного предпринимательства. Все больше молодых людей в России планируют открыть собственное дело. С чего начать и как не совершить ошибок? Какие инструменты могут использовать молодые предприниматели для создания успешного бизнеса? Как найти в себе лидерские качества и собрать вокруг себя единомышленников? Вебинар «Мой Бизнес» станет площадкой, на которой приглашенные эксперты поделятся своим опытом и расскажут, как сделать бизнес прибыльным и востребованным.
Темы вебинара:
— Предпринимательское образование. Как развивать компетенции молодых предпринимателей?
— Современные инструменты построения личного бренда. Как сделать эффективную самопрезентацию и заразить своей мечтой других?
— Правовые аспекты молодежного предпринимательства. Что должен знать начинающий молодой предприниматель?
— Цифровизация и сфера IT. Как цифровые технологии помогают стать
предпринимателем и развивают навыки лидера?
— История успеха молодого предпринимателя. Как творчество превратить в бизнес?
Подробная программа по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BYXUJ9PkGYqBZzkhtJ76r1LqmOK5z-G8VrkN383IJ9Y/edit
Спикеры:
— Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС при Президенте РФ, директор программы Global Management Challenge Russia;
— Ирина Сазонова, эксперт по мотивации персонала для малого и среднего бизнеса, единственный в России сертифицированный тренер по программе «Entrepreneurship motivation trainer»;
— Анна Кровякова, управляющий партнер международной консалтинговой компании FINCOM group, президент фонда регионального экономического развития «Инвестиции и Регионы», автор проектов «ECOfriends» и «PokoenieF», член оргкомитета всероссийского конкурса «Приоритеты Роста»;
— Сергей Ложкин, управляющий партнер компании NFP (Nfp2b.ru);
— Алена Киселева, основатель мастерской дизайнерских изделий «My sister’s garage», финалистка регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2019 года.
Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по ссылке:
https://synergy.online/webinars/molodyezhnoe-predprinimatelstvo-tendentsii-iperspektivy-15-oktyabrya
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