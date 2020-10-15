Министр экономического развития Чувашии рассказал, за счет чего планирует улучшить инвестиционный климат в республике

13 октября на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике разобрали, как можно улучшить инвестиционный климат в республике.

План «быстрых побед», который позволит оценить слабые места, и, соответственно, принять действенные меры для их устранения представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Он предложил сделать акцент на усилении тех направлений, где, по оценкам предпринимательского сообщества, есть существенные недоработки.

Это касается, прежде всего, эффективности процедур по выдаче разрешения на строительство. Как отметил вице-премьер, несмотря на то, что разрешительные документы для строительства выдаются всеми муниципальными образованиями и есть возможность получить услугу в электронной форме, увеличилось как количество процедур, необходимых для получения документов, так и сроки их выдачи. Соответственно снизились оценки бизнеса по этому фактору.

Отрицательная тенденция наблюдается и по эффективности процедур по подключению электроэнергии. Также предпринимателей часто не устраивает качество дорожной сети и телекоммуникационных услуг.

Дмитрий Краснов подчеркнул, что в республике необходимо продолжить работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Первоочередные меры должны быть направлены на снижение административного давления, сокращение количества и сроков прохождения процедур при предоставлении услуг.

«Существует и проблема коммуникации с бизнес-сообществом. Поэтому проведение рабочих встреч с представителями бизнес-сообщества, вовлечение их в диалог – это тоже наша задача. Мало консультировать, нужно бизнес сопровождать, с ним нужно работать на всех этапах – от взращивания, поддержки, консультационного сопровождение и так далее», – резюмировал руководитель Минэкономразвития Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал, что «площадкой для коммуникаций, обсуждения возникающих проблем и выработки подходов по их «расшивке»» и должен стать Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. Напомним, о его создании было объявлено в августе этого года.

Также заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов подчеркнул важность введения дополнительных налоговых льгот для бизнеса. Это также должно улучшить инвестиционный климат в республике.

Источник: чувашинформ.рф