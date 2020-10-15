Деловому сообществу Чувашии готовят одни из лучших условий в ПФО для развития бизнеса

Правительство Чувашии на днях анонсировало изменения в налогообложении для бизнеса, благодаря которым предпринимательство в регионе станет еще более привлекательным. Дополнительную налоговую поддержку предпринимателей в Чувашии оценили почти в 300 млн рублей.

Как пишет «Наша версия», Чувашская Республика буквально задает в ПФО темп по налоговым льготам для поддержки бизнеса. К слову, некоторые из них в регионах-соседях даже еще не рассматривались.

Так, из 14 регионов Приволжского федерального округа для впервые зарегистрированного бизнеса только в Чувашии действуют налоговые послабления по двум доходным критериям: в 2020 году — это 1% и 4%, на 2021 год – 5% и 10%. Аналогичные льготы в планах еще только у двух регионов – Ульяновской и Оренбургской областей.

Двухпроцентный налог на имущество организаций по кадастровой стоимости совсем не обсуждали в трех субъектах ПФО: Нижегородской, Самарской областях и Республике Марий Эл. В Чувашии же планируется поэтапное снижение налоговой нагрузки на имущество организаций с доведением до 2% в течении пяти лет. Также вероятно снятие ограничений по площади имущества. Пока под имущественный налог от 1,5 до 1,65% попадает недвижимость свыше 1000 кв. м.

Если говорить о ковидных последствиях для бизнеса Чувашии, то льготы данного направления планируется продлить. Причем уже на региональном уровне. Здесь кстати идут дискуссии насчет расширения перечня отраслей, которые могут претендовать на республиканскую поддержку. Так что в результате помощь могут получить большее количество предпринимателей.

«Наша версия» также сравнила налоговые льготы, ориентированные на развитие приоритетных видов экономической деятельности, поддержку многодетных семей региона и начинающих предпринимателей.

Обновление пакета налоговых льгот для субъектов малого и среднего бизнеса и подготовка поправок в региональное налоговое законодательство, по мнению издания, отсылает к обещаниям предвыборной программы Олега Николаева, которую после победы он уверенно воплощает.

Источник: чувашинформ.рф.