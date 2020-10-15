В историко-краеведческом музее Шумерли прошла рабочая встреча по вопросу подготовки материала для издания книги об истории комбината автофургонов

1 июня 2021 года Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» будет отмечать 90-летие со дня выпуска первой продукции. В рамках празднования юбилейной даты, руководством предприятия было принято решение об издании книги по истории и деятельности АО «КАФ».

Историко-краеведческий музей города Шумерля имеет достаточно много материала об истории данного предприятия: альбомы и фотографии разных годов, макеты самолетов и мебели, выпускаемых предприятием, статьи из газет, воспоминания директоров и работников КАФ и т.д.

15 октября в историко-краеведческом музее состоялась встреча сотрудников музея с представителем АО «КАФ» и журналистом из г. Нижний Новгород. В ходе встречи проходил отбор материалов, которые войдут в данную книгу.

С неподдельным интересом и вниманием присутствующие слушали рассказ члена Совета ветеранов КАФ Нину Базанову об истории основания предприятия и его развитии, о выпуске самолетов ЯК-6, У-2, ПО-2, десантных планеров Г-11 в годы ВОВ, начале производства мебельной продукции и о директорах КАФ.

Источник: gshum.cap.ru.