Состоится час правового общения

Ассоциация юристов Чувашской Республики 15 октября проводит мероприятие «Час правового общения» в целях повышения правовой грамотности населения, обеспечения граждан правовой информацией и доступностью бесплатной юридической помощи.

Жителям республики, которые хотят получить бесплатные консультации, необходимо записаться на прием по интересующимся их вопросам. Телефон для записи: 8(8352)38-11-38.

Мероприятие состоится с 15.00 до 16.00 час. по адресу: г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 20, в офисе Ассоциации юристов Чувашской Республики.