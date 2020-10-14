Олег Николаев: централизация МФЦ поможет бизнесу и муниципалитетам

В следующем году в республике планируют централизовать все многофункциональные центры. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев рассказал на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей 13 октября.

Соответствующие планы руководитель региона озвучил после того, как министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев выразил настороженность по поводу того, что данные муниципалитетов по срокам и количеству процедур при выдаче разрешений на строительство, в том числе через многофункциональные центры, значительно разнятся с оценкой бизнеса.

«Мы должны добиваться того, чтобы те показатели, которые мы фиксируем по отчетности муниципалитетов и по данным предпринимателей, имели минимальные различия. В данном направлении серьезно продвинемся, потому что на следующий год мы планируем централизовать все многофункциональные центры, – заметил Олег Николаев. – Вроде бы они есть в каждом муниципальном образовании, но при этом получается, что в каждом муниципальном образовании многофункциональный центр – это как отдельная структура. Очевидно, что они должны взаимодействовать между собой».

Руководитель региона подчеркнул, что объединение МФЦ в единую структуру на республиканском уровне позволит снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты. «Мы на это пошли, чтобы, прежде всего, поддержать муниципальные образования. При рассмотрении бюджета Михаил Геннадьевич (Ноздряков, – прим. Чувашинформ) будет подробно говорить о том, какие финансовые облегчения получат муниципалитеты. Насколько я помню, это 192 млн рублей», – добавил Николаев.

Централизация МФЦ, по словам Главы республики, также откроет колоссальные возможности для ускорения процессов согласования и документооборота в целом. «Скорость прохождения документов будет намного выше и за счет единой базы, и за счет того, что это будет централизованная система», – уточнил он.

Источник: чувашинформ.рф.