Олег Николаев поручил ускорить внедрение проектного управления в республике

В положение об организации проектной деятельности в Чувашской Республике будут внесены изменения. Члены Кабинета Министров Чувашии на сегодняшнем заседании поддержали соответствующий проект постановления.

Изменения коснутся уточнения функционала регионального и ведомственных проектных офисов, кураторов и руководителей проектов, а также вопросов инициирования, подготовки, реализации и мониторинга самих региональных и ведомственных проектов. Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, их главной целью является координация взаимодействия участников проектной деятельности всех уровней.

«Работа Правительства во взаимодействии с муниципалитетами и общественными организациями на принципах проектного управления – это на сегодняшний не просто обыденность, а крайняя необходимость, и в этом процессе нам нужно ускоряться», – заметил Глава Чувашии Олег Николаев.

По его поручению до конца октября будут выработаны четкие подходы по организации данного процесса.

«Необходимо проводить периодически семинары, разбирать кейсы и типичные ошибки, которые допускаются, чтобы этот процесс был, с одной стороны, поступательным, а с другой – набирала скорость проектная организация работы. Готов поучаствовать в выработке соответствующих программ, если будет такая необходимость», – заключил руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.