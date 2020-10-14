Кого защитит Покров Богородицы

Почему в России верили в чудо, произошедшее в древнем Константинополе.

С праздником под кратким названием «Покров» связан удивительный парадокс, загадочный смысл которого мы сегодня и проясним. Покров Пресвятой Богородицы, а таково полное название дня, в народе всегда любили. К празднику готовились, стараясь завершить все дела, а вот в сам Покров день уже отдыхали. При этом отмечался он только в России, а в основе лежит поражение войск наших предков. В чем тут дело? Давайте разбираться.

Начало X века, христианский Константинополь, столица Византии. Правит империей Лев VI Философ, личность занятная. Автор трудов по праву, инструкций о том, как развивать ремесла и торговлю, пророческих стихов и религиозных гимнов, император оставил потомкам еще и военное сочинение «Тактика Льва» — хотя сам на поле боя никогда не бывал. При этом, несмотря на ученость и трактат по военному делу, военачальником Лев VI был никудышным: к примеру, в его правление Византия потеряла Сицилию. Да и сам богатейший Константинополь мог показаться легкой добычей для всех, кто бы вознамерился его завоевать. Летописи свидетельствуют: такими желающими оказались наши предки славяне, тогда еще язычники.

Согласно «Повести временных лет» русский князь Олег в 907 году начисто разорил столицу Византии. Тот самый пушкинский Вещий Олег, который, не имея обы­кновения церемониться с врагами, обрекал «их села и нивы... мечам и пожарам».

По-видимому, впечатления от набега воинственной дружины Олега были так сильны, что уже одно приближение его кораблей к Константинополю наводило на жителей столицы ужас. Таинственное и мистическое происшествие, связанное с одним таким появлением кораблей Олега, и легло в основу нашего праздника. Итак, Влахерны — северо-западная окраина Константинополя на южном берегу бухты Золотой Рог.

Как сообщает церковное предание, в день, когда тревога горожан была особенно сильна (на Льва Философа они, видно, уже не наде­ялись!), христиане собрались во Влахернском храме у иконы Пресвятой Богородицы. Вместе со всеми молился в храме и раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых.

Преклонив колена, Божия Матерь со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая от врагов зримых и незримых.

Как сообщает предание, Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он «Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире». «Вижу, святый отче, и ужасаюсь!» — ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют: неожиданно для жителей столицы корабли с дружинами славян вдруг развернулись назад. Константинополь был спасен. Историки до сих пор не пришли к единству касаемо даты произошедшего и того, был ли это князь Олег с дружиной или захватчики-арабы, но вот сам факт того, что корабли неприятеля, вплотную подошедшие к Константинополю, без видимой причины изменили свои планы, врезался в народную память надолго. Как чудо, связанное с молитвой к Пресвятой Богородице, простирающей Свой плат, Свой покров, Свою защиту над всеми молящими об этом. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминают во время праздника.

Подчеркну, спасен был враждебный на тот момент нашим предкам Константинополь, возможно спасен от набега наших же предков, но с XII века событие отмечают в России как праздник, причем отмечают только в России. Хотя явление Божией Матери произошло в Византии, в греческом календаре такого праздника мы не найдем. Парадокс: событие, которое можно было бы посчитать военным поражением наших предков или как минимум происшествием, нас никак не касающимся, Русская Церковь считает великим праздником заступничества Богородицы за всех православных христиан. В чем тут дело?

По словам епископа Василия (Родзянко), такое «самоотречение — историческое, народное — не случайно». Оно свидетельствует о том, что народ несет в себе «мощь правды», понимание того, что истинно, а что нет. Поэтому любовь к празднику Покрова Пресвятой Богородицы свидетельствует о глубокой нравственной чистоте и силе нации, о сохранении в людях чувства правды.

Есть всеохватная материнская любовь, и имя ей — Богородица

Конечно, можно скептически отнестись к видению некоего юродивого раба и посчитать произошедшее совпадением — Господь никому не навязывается Своими чудесами, или, как выразился Альберт Эйнштейн, «при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность». Но дело в том, что визуализация спасительного Покрова, распростертого Богородицей над молящимися, не противоречит внутреннему опыту каждого верующего, получавшего защиту по молитве к Божией Матери. Неслучайно в России строили столько храмов в честь Покрова Пресвятой Богородицы: только в Москве и Московской области до революции их было более ста. Причем какие были храмы! Они не просто восхищают, но заставляют задуматься: «Как человек прорывается в такие выси? Только ли одним своим талантом?»

Первая Покровская церковь — Покрова на Нерли, шедевр мирового зодчества, была поставлена князем Андреем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславле, погибшем от ран после похода в Волжскую Булгарию.

Неслучайно и то, что многие Покровские храмы возводились именно в честь воинских побед. Например, построенный Иоанном Грозным собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, больше известный как храм Василия Блаженного. Освящено это чудо зодчества в честь взятия Казани и победы над Казанским ханством, случившейся в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1552 году.

Народная любовь вписала Покров в свою обыденную жизнь и приметами, поговорками. По погоде в Покров день судили, какая впереди зима. «Не покрыл Покров, не покроет и Рождество». Это касалось и снега, и — не будем ханжами! — девушек на выданье. Покров был временем свадеб.

А еще говорили: «Вот подойдет Покров — всему развяза». «Что за „развяза“?» — спрашивает юный герой шмелевского «Лета Господня». «Да все дела развяжутся... — объясняет мальчику плотник Горкин. — И всего у нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами Владычица, Покровом своим укроет, под Покровом Богородицы и живем. И скажет Она Господу: „Господи, вот и зима пришла, все нароботались, напаслись... благослови их, Господи, отдохнуть, зиму перебыть, Покров Мой над ними будет“... Потому, милок, и не страшно нам ничего: роботай-знай — и живи, не бойся, заступа у нас великая».

Источник: rg.ru.