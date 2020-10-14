Дополнительную налоговую поддержку субъектов МСП в Чувашии оценили почти в 300 млн рублей

Такая сумма поддержки формируется благодаря изменениям в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации». Поправки в закон, предусматривающие ряд новых налоговых льгот для субъектов предпринимательства, в ближайшее время должен рассмотреть Госсовет Чувашии.

Законопроект обсудили 13 октября на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков подчеркнул, что оценка предложений по льготам, которые сегодня сформированы и предлагаются к обсуждению для формирования бюджета, составляют порядка 300 млн рублей. «Это для бюджета потеря, но реальная поддержка для бизнеса, с учетом кризисных явлений и с точи зрения улучшения налогового и инвестиционного климата», – подчеркнул вице-премьер.

Источник: чувашинформ.рф.