Главы администраций районов Чувашии оценили планируемые налоговые послабления для бизнеса

Главы администраций муниципалитетов поделились мнениями с журналистами после заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей, которое накануне провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Глава администрации города Шумерли Валерий Шигашев заметил, что местные предприниматели позитивно реагируют на снижение налога на имущество для малого и среднего бизнеса.

«Вопросы кадастровой стоимости очень актуальны на сегодняшний день, зачастую возникают судебные решения. Процесс нужно отрегулировать, чтобы предприниматели могли решать эти вопросы», — сказал он.

В Козловском районе уверены, что предложенные налоговые послабления помогут бизнесу «вздохнуть» в тяжелых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Меры дадут толчок для развития бизнеса, в частности, Козловского района. Ранее были встречи предпринимателей района с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александром Рыбаковым. Я думаю, это будет в целом положительно влиять на экономику района и на его продвижение», — отметил глава администрации Козловского района республики Фирдавиль Искандаров.

Напомним, что руководитель налоговой службы Чувашии Марина Петрова назвала меры по налоговым послаблениям для бизнеса беспрецедентными для региона.

Источник: чувашинформ.рф.