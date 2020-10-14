 В 2020 году безработные в Чувашии получают больше выплат, чем в прошлом году

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова отметила рост объемов социальных выплат безработным в сравнении с 2019 годом. Об этом она заявила 14 октября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

«В 2019 году объем финансирования составлял 339 млн рублей. В 2020 году с учетом всех дополнительных мер поддержки уже составляет 1 млрд 419 млн рублей», — озвучила цифры министр.

При этом Алена Елизарова высказала опасения, что до конца октября тех ресурсов, которые выделены республике на социальные выплаты безработным, будет не достаточно.

«Мы сейчас плотно работаем с Рострудом по этой теме. Ожидаемый дефицит мы видим 58 млн рублей. Мы полагаем, что средства должны быть выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. В настоящее время вопрос отрабатывается на федеральном уровне между Рострудом и Минфином России», — заверила руководитель Минтруда Чувашии.

Также Алена Елизарова отметила, что служба занятости в Чувашии еженедельно трудоустраивает до полутора тысяч человек.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией был принят ряд неординарных беспрецедентных решений на уровне Президента Российской Федерации.

«В связи с этими решениями мы фиксируем, что дополнительно получено 1 млрд 100 млн рублей на поддержку конкретных людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — добавил руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф