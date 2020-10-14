В Чувашии хотят продлить налоговые льготы для организаций отраслей, пострадавших от COVID-19

Об этом сообщили 13 октября на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в ходе рассмотрения изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».

«Сложности в ведении бизнеса, связанные с пандемией коронавируса, невозможно решить в течение одного года, поэтому мы обсудили и пришли к консенсусу, чтобы на уровне республики продлить льготы для пострадавших отраслей», — подчеркнул первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков

Так, по упрощенной системе налогообложения предлагается установить пониженные налоговые ставки на один налоговый период. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции отраслях, на 2021 год в размере: 4% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 10% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Безусловно, вести бизнес в условиях пандемии сложно. Куда сложнее начинать бизнес в подобных условиях. Поэтому для последних предлагается установить льготный налоговый режим сразу на два налоговых периода. Для впервые зарегистрированных в 2020 году организаций и индивидуальных предпринимателей в размере: 1% (первый год), 4% (второй год) — в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 5% (первый год), 10% (второй год) — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для налогоплательщиков же, осуществляющих вид деятельности «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки», и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере: 4% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 10% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Поправки в закон, предусматривающие ряд новых налоговых льгот для субъектов предпринимательства, в ближайшее время должен рассмотреть Госсовет Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.