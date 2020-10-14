В Чувашии проведут конкурс на лучший эскиз медали, посвященной 80-летию подвига строителей Сурского рубежа

Организатором выступит Администрация Главы Чувашской Республики. Положение конкурса на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, утвердили 14 октября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

«Памятная медаль не будет входить в системугосударственных наград Чувашской Республики, а станет видом поощрения», – сообщил руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в следующем году в Чувашии также планируется установить монумент федерального значения, посвященный трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Предварительная договоренность достигнута с Минкультуры России.

«Есть решение и по созданию в Чувашской Республике монумента федерального значения трудового подвига советского народа в следующем году. Весь этот масштабный объем работ нужно проводить слаженно и последовательно», – подчеркнул руководитель региона.

Напомним, что Олег Николаев объявил 2021 год Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Источник: чувашинформ.рф.