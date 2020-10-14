Власти Чувашии объявили о беспрецедентных налоговых льготах для бизнеса

Изменения в налоговом регулировании для бизнеса Чувашии на ближайшие несколько лет обсудили 13 октября на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике. Обновление пула налоговых льгот для бизнеса, по оценке региональной налоговой службы, были названы беспрецедентными. Дополнительную налоговую поддержку субъектов МСП в Чувашии оценили почти в 300 млн рублей.Открывая заседание Глава Чувашии Олег Николаев отметил значимость налогового регулирования в активизации инвестиционного процесса в республике, поскольку он лежит в основе развития любого бизнеса.Напомним, что в августе этого года Правительство Чувашии проанонсировало налоговые послабления для бизнеса. Однако те предложения, по словам первого заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра финансов Чувашской Республики Михаила Ноздрякова, коллегиально были существенно усовершенствованы.Налоговые изменения коснутся предпринимателей всех форм собственности и масштаба, начиная с малого бизнеса. Так, до 2024 года предложено продлить «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения. В настоящее время льгота пока действует лишь до 1 января 2021 года.Также прозвучало предложение установить одну из самых низких в ПФО ставок на налог на имущество по кадастровой стоимости для малого и среднего бизнеса.Кроме этого, на уровне региона планируется продлить налоговые льготы для организаций, вошедших в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики.Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова назвала новые налоговые льготы беспрецедентными.«Такого количества льгот и в таком размере ранее мы не предоставляли», — заявила она.Ранее мы сообщали, что в республике планируется пересмотреть подходы к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.