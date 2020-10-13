Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования может стать центром медицинского туризма в Чувашии

Мнение высказал сенатор Российской Федерации, первый Президент Чувашии Николай Федоров, который в понедельник посетил строящийся дополнительный корпус медучреждения. Он уверен, что расширение Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования открывает перед Чувашией новые возможности для развития медицинского туризма.

«Центр не только полностью обеспечивает потребность жителей Чувашии в высокотехнологической помощи, но и возвращает здоровье и пациентам из других российских регионов – их почти 80 процентов из 8 тысяч прооперированных в год. Кстати, с вводом в эксплуатацию нового корпуса показатель вырастет и составит уже 9 тысяч операций в год. Плюс к этому – почти 100 высокооплачиваемых новых рабочих мест», — сказал парламентарий.

По словам главного врача лечебного учреждения Николая Николаева, в новом корпусе разместится отделение амбулаторной реабилитации на 200 посещений в смену, стационарное отделение реабилитации, стационарное отделение травматологии и ортопедии и операционный блок с операционным залом.

Введение в эксплуатацию дополнительного корпуса позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы: сократить среднюю длительность пребывания пациентов и увеличить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования – это своего рода локомотивный проект. – продолжил Николай Федоров. – На его реализацию были привлечены очень значительные средства – более 2 млрд рублей. И это в начале 2000-х годов! Плюс сейчас почти 445 млн – на строительство дополнительного корпуса, благодаря чему деньги пришли к строителям Чувашии. Но самое главное то, что благодаря созданию Центра в республику удалось привлечь высокие технологии, достижения мировой науки, лучшие умы со всей страны. Такие проекты помогают творчески устремленным молодым жителям республики найти интересную работу с достойной оплатой, реализовать свои амбиции, воплотить заветные мечты. Чтобы молодежи хотелось в Чувашии жить и работать, любить, создавать семьи и рожать детей. Именно такие проекты не на словах, а на деле позволяют строить современную Чувашию, которой можно гордиться».

Источник: чувашинформ.рф.