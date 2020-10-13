Телеканал «Моя планета» проводит в Чувашии гастрономическое расследование

Районы Чувашии на этой неделе стали для федерального телеканала «Моя Планета» съемочной площадкой. Ведущий передачи «Магия Вкуса» Антон Зайцев исследует чувашскую национальную кухню, знакомится с традициями и культурой чувашей.

Съемочная группа ездит по районам республики и находит интересные для туристов места.

Они уже побывали в живописном месте на берегу реки Волги, в 10 км от города Козловки под названием «Птичий полет». Там им открыли секрет, какие монгольские блюда можно назвать чувашскими и наоборот.

В Мариинском Посаде узнали, чем угощалась императрица Екатерина II на Государевой горе. А в столице Чувашии – что попросил приготовить космонавт СССР Андриян Николаев маму, когда вернулся из космоса.

Кулинарное путешествие по Чувашии покажут в эфире телеканала «Моя планета» в передаче «Магия Вкуса» с Антоном Зайцевым.

Источник: чувашинформ.рф.