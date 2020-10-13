На «Почте России» в Чувашии планируются кадровые изменения

Об этом сегодня зашла речь на встрече директора макрорегиона Волга АО «Почта России» Александра Вакуленко с Главой Чувашии Олегом Николаевым. Руководителю региона представили кандидатуру регионального управляющего «Почты России» в Чувашской Республике.

Им стал 47-летний Максим Ладилов, ранее занимавший должность замдиректора по операционному управлению УФПС Чувашской Республики «Почты России».

По его словам Александра Вакуленко, кандидатура Ладилова еще рассматривается.

«На определенный период вводится позиция региональный управляющий, он себя покажет, а потом уже будем принимать определенное решение», – заметил Вакуленко.

Максим Ладилов родился 13 октября 1973 года. Образование высшее, закончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Московский государственный открытый университет. Трудовую деятельность начал электромехаником Чебоксарского почтамта в 1995 году. С 2005 года – начальник отдела, с 2006 года работает заместителем чувашского регионального филиала «Почты России». Является депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов 7-го созыва (2020—2025 гг.) Избирался депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов в 2005, 2010, 2015 годах. Член всероссийской политической партии «Единая Россия». Женат, воспитывает троих детей.

Источник: чувашинформ.рф.