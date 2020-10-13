В Шумерле завершился межрегиональный фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике «Спорт выбирай и побеждай»

В городе Шумерля, а далее и в Шумерлинском районе, под эгидой Федерации спортивной аэробики Чувашии завершилась насыщенная программа второго межрегионального фестиваля по спортивной и оздоровительной аэробике «Спорт выбирай и побеждай» в рамках реализации проекта «Аэробика-это просто! От 4-х до 90-а!» при поддержке фонда президентских грантов.

С 3 по 11 октября 2020 года в г. Шумерля и Шумерлинском районе в рамках фестиваля была проделана масштабная работа, объединившая более пятисот человек. В мероприятиях приняли участие спортсмены, тренеры, судьи, инструкторы, и все желающие жители республики, в том числе из городов Шумерля, Чебоксары, Новочебоксарск, деревень: Бреняши Торханы, Шумерля, Нижняя Кумашка, Верхняя Кумашка и села Ходары.

На торжественной церемонии присутствовали руководитель грантового проекта, Заслуженный тренер Чувашской Республики, Президент Федерации спортивной аэробики Чувашии Оксана Дьячук; тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», председатель Шумерлинского общественного объединения «Федерация спортивной и оздоровительной аэробики города Шумерля и Шумерлинского района» Дмитрий Комаров и директор МУ «Торханский культурно-оздоровительный центр им. Олимпийского чемпиона Валерия Николаевича Ярды» Алина Васильева.

Программа межрегионального фестиваля была очень насыщенной и разноплановой – семинары-практикумы, мастер-классы по базовой, классической и спортивной аэробике, аэр-тренинги, показательные выступления сборной команды Чувашской Республики по спортивной аэробике, а также различные мастер-классы по танцевальным направлениям.

11 октября, в заключительный день фестиваля, на спортивной площадке МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» утреннюю зарядку со звездой на свежем воздухе для всех любителей физической культуры и спорта провел тренер проекта, многократный чемпион мира, Европы и Всемирных игр по спортивной аэробике, мастер спорта России международного класса Алексей Германов. К его полезной зарядке присоединились более 150 человек.

Следующим пунктом программы стал мастер-класс в стиле латино-аэробики на свежем воздухе, где мамы, папы, бабушки и дедушки с удовольствием присоединились к волонтерам из сборной команды Чувашской Республики.

Далее стартовала конкурсная часть фестиваля. Завершился фестиваль мастер-классом и показательными выступлениями на открытой площадке спортивной школы им. Олимпийского чемпиона В.Н. Ярды деревни Торханы Шумерлинского района.

Своим примером команда проекта и сборная Чувашии по спортивной аэробике вдохновляет и показывает положительный пример всем любителям здорового образа жизни. Ведь спорт – это здоровье! Это и является главной задачей проекта — пропаганда здорового образа жизни и максимально возможное приобщение к занятиям физической культурой и спортом всех возрастных групп жителей Чувашии средствами оздоровительной и спортивной аэробики.

Источник: gshum.cap.ru.