Внимание: розыск!

Следственными органами СК России по Чувашской Республике разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Нелюбовский Дмитрий Владиленович, 15.03.2003 года рождения, который около 12 часов 20 минут 22.02.2020 года ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, пгт. Вурнары, ул. Ленина, д. 59, в неизвестном направлении. С указанного времени Нелюбовский Д.В. на связь с родственниками не выходил, его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые, на правом предплечье с тыльной стороны татуировка в виде медузы размером 10 на 5 см.

Был одет: светло-синяя куртка ниже пояса, темные трико спортивные, кроссовки темные с белой полоской, шапка черная вязанная с помпоном.

Если вам известно что-либо о местонахождении Нелюбовского Дмитрия Владиленовича, просим сообщить в отдел криминалистики СУ СКР по Чувашии по телефону 8(8352) 66-24-88, в Шумерлинский МСО по телефону 8(83536) 2-68-87 или 02 (МВД).

В целях установления местонахождения Нелюбовского Д.В. и исключения возможности его пребывания в заброшенных, неиспользуемых зданиях и сооружениях, чердачных и подвальных, технических помещениях, канализационных колодцах, сеновалах, на территориях дачных участков рекомендуем посетить и осмотреть имеющиеся в собственности (пользовании) объекты указанной категории.