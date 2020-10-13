Валерий Шигашев провел рабочее совещание по вопросу передачи артезианской скважины

Глава администрации города Валерий Шигашев провел с руководством Аликовского Райпо Чувашпотребсоюза Юрием Харитоновым и директором ООО «Прогресс» Сергеем Трошиным рабочее совещание, где обсуждались условия возможного приобретения муниципалитетом артезианской скважины, находящейся в собственности предприятия, для организации резервной и бесперебойной подачи воды потребителям в поселке Лесной.

История данного вопроса берет свое начало с июля текущего года, когда в течение недели на магистральном водоводе поселка Лесной специалистами МУП «ПУ «Водоканал» было устранено четыре аварии. Сложность проведения ремонтных работ в этом районе города обусловлена нахождением водовода, введенного в эксплуатацию в 1994 году, в заболоченной местности на глубине 80 см, что предполагает дополнительную нагрузку на трубу ввиду подвижек грунта и воздействие корневой системы кустарников и деревьев, что препятствует выявлению места аварии и ее оперативному устранению.

В ходе встречи были обсуждены вопросы о подготовке соответствующей нормативной документации, а также обоюдоустраивающая цена.

Окончательное решение будет принято после дополнительных консультаций.

Источник: gshum.cap.ru.