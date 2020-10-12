Олег Николаев призвал вместе гордиться

Глава Чувашии запустил в социальных сетях новую волну публикаций под хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.

В своем официальном аккаунте в Инстаграм Олег Николаев рассказал о спортсменке Алине Прокопьевой, которая на этих выходных завоевала «золото» Казанского марафона на дистанции в 42,2 км. А экологические активисты Чувашии в эти же выходные в очередной раз высадили сотни саженцев ели в Заволжье.

Руководитель региона подчеркнул, что гордится такими людьми и их поступками и призвал жителей республики рассказывать подобные истории в своих социальных сетях, отмечая публикации хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.

Добавим, что эти хэштеги появились в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда жители Чувашии рассказывали о своих родственниках, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. Под хэштегами опубликованы десятки тысяч рассказов и минувших подвигах. Теперь публикации #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар должны пополниться историями о нынешних героях нашего времени.

Источник: чувашинформ.рф.