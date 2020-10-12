Олег Николаев поручил ускорить работу по выявлению бесхозяйных объектов газового хозяйства

Более 26% от общего количества выявленных на сегодняшний день бесхозяйных объектов капитального строительства на территории Чувашской Республики составляют объекты газового хозяйства. Об этом 12 октября сообщил на еженедельном совещании в Доме Правительства заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Администрации городов и районов выявили 3014 бесхозяйных объектов, из которых 789 единиц относится к газовому хозяйству.

Олег Николаев заметил, что вопросы модернизации коммунальных, в том числе газораспределительных, сетей в республике будут решаться комплексно. Он призвал глав администраций муниципальных образований ускорить процесс инвентаризации, постановки на учет и регистрации права собственности на объекты газового хозяйства. При этом Николаев подчеркнул, что в случае если муниципалитеты не проведут соответствующую работу в установленные сроки, то решать проблемы с бесхозяйными газовыми сетями потом будут самостоятельно.

«Когда мы с вами комплексно решим вопросы реконструкции и приведения в соответствие всей коммунальной системы, в том числе газового хозяйства, и ваши объекты, которые на сегодняшний день являются бесхозяйными, останутся в том же статусе, то будете сами с этим разбираться. Чтобы люди, которые сейчас получают газ по этим трубам, либо подключенные к ним какие-нибудь объекты, в итоге не остались без газа», – сказал руководитель региона.

Глава Чуваши поручил Минэкономразвития совместно с Минстроем республики подготовить «дорожную карту» по выполнению обозначенных мероприятий. Он также распорядился до конца октября провести совещание по этой теме с ответственными от муниципалитетов.

Источник: чувашинформ.рф.