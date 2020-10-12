Олег Николаев поручил провести рейды на предмет курения кальянов в ресторанах

12 октября на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев поручил проверить, как в республике соблюдается запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.

Руководитель региона напомнил о федеральном законе, который вводит для кальянов, а также электронных сигарет и вейпов те же ограничения, что и для традиционных табачных изделий. Однако в минувшие выходные Олег Николаев стал свидетелем нарушения этих ограничений.

«Срочно доведите до каждого предприятия общественного питания о том, что это противозаконное явление», — поручил Олег Николаев и поставил задачу провести мониторинг с выездами в рестораны и кафе в вечернее время совместно с Роспотребнадзором и другими контролирующими органами.

Напомним, что в августе Олег Николаев призвал кафе и рестораны соблюдать федеральное законодательство в части курения кальянов. Нарушения ограничений и запретов на курение кальянов в ресторанах и кафе повлекут за собой штрафы.

Источник: чувашинформ.рф.