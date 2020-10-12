Госветслужба Чувашии опровергла информацию о гриппе птиц в республике

На минувшей неделе, 8 октября, в Буинском районе Республики Татарстан зафиксировали птичий грипп. По версии ветслужбы Татарстана, источником инфекции явились утята, приобретенные у предпринимателя из Батыревского района Чувашской Республики.

Госветслужба Чувашии провела оперативную проверку с выездом в личное подсобное хозяйство, где выращивались эти утята. Об итогах эпизоотологического обследования на еженедельной планерке в Доме Правительства 12 октября доложил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Константин Викторов.

«В ходе обследования установлено, что птица у предпринимателя и в целом в деревне Татарские Сугуты клинически здорова. Падежа нет. По результатам проведенных в Чувашской республиканской ветеринарной лаборатории исследований грипп птиц не выявлен, результаты отрицательные», – доложил глава ведомства.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил держать ситуацию под жестким контролем.

Источник: чувашинформ.рф.