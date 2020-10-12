Глава администрации Шумерли проверил соблюдение «утреннего фильтра» в детских садах

Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-2019, диктует особые условия организации и проведения образовательного процесса. В связи с режимом повышенной готовности, направленным на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в дошкольных образовательных учреждениях усилен санитарно-гигиенический контроль. Как соблюдают данные указания, в том числе и в части организации питания, сегодня проверили глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев и его заместитель – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, побывавшие в детских садах №4 «Ладушки» и №16 «Рябинушка».

Обработка рук и измерение температуры являются обязательными как для детей и родителей, так и для сотрудников детских садов. Потоки посетителей разделены по разным входам. Каждое утро начинается с уборки помещений дезинфицирующими средствами. В течение дня проветривают комнаты сквозным воздухом, используют приборы для обеззараживания воздуха – рецилькуляторы бактерицидные. Работники кухни работают в перчатках и масках, которые меняют каждые 2 – 3 часа, дезинфицируют посуду и столы после каждого использования. Антисептические средства для обработки рук находятся на видных местах — на входе, в санузлах и в столовой. Имеется и наглядный материал по обозначенной тематике, который размещен на входах в учреждения, а также в каждых группах.

Очевидно, и это в очередной раз подчеркнул глава администрации, правильная организация и соблюдение правил Роспотребнадзора поможет снизить распространение коронавируса, призвав не пренебрегать и строго следовать указаниям!

Источник: gshum.cap.ru.