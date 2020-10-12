В Шумерле прошел турнир по дартс памяти тренера-преподавателя Татьяны Николаевны Филипповой

10 октября в адаптивном отделении Центра детского творчества прошел турнир по дартс памяти тренера-преподавателя Татьяны Николаевны Филипповой.

На открытии соревнований присутствовал председатель общества инвалидов города А.В. Никифоров, который поделился добрыми воспоминаниями о Татьяне Николаевне и пожелал всем успешного выступления.

Турнир проводился по трем группам. Итоги турнира помогли выявить лучших дартсистов.

«Спецгруппа»:

1 место – Леонтьев Алексей

2 место – Лабутов Вадим

3 место – Николаев Николай

Женщины:

1 место – Чернова Ирина

2 место – Фунтикова Алена

3 место – Хапко Ксения

Мужчины:

1 место – Легошин Сергей

2 место – Алексеев Андрей

3 место – Марков Иван и Клячкин Сергей

«За волю к победе» награждена Платонова Евгения.

Победители и призеры были награждены грамотами организаторов соревнований.

Источник: gshum.cap.ru.