В Шумерле прошел турнир по дартс памяти тренера-преподавателя Татьяны Николаевны Филипповой

10 октября в адаптивном отделении Центра детского творчества прошел турнир по дартс памяти тренера-преподавателя Татьяны Николаевны Филипповой.
На открытии соревнований присутствовал председатель общества инвалидов города А.В. Никифоров, который поделился добрыми воспоминаниями о Татьяне Николаевне и пожелал всем успешного выступления.
Турнир проводился по трем группам. Итоги турнира помогли выявить лучших дартсистов.
«Спецгруппа»:
1 место – Леонтьев Алексей
2 место – Лабутов Вадим
3 место – Николаев Николай
Женщины:
1 место – Чернова Ирина
2 место – Фунтикова Алена
3 место – Хапко Ксения
Мужчины:
1 место – Легошин Сергей
2 место – Алексеев Андрей
3 место – Марков Иван и Клячкин Сергей
«За волю к победе» награждена Платонова Евгения.
Победители и призеры были награждены грамотами организаторов соревнований.
Источник: gshum.cap.ru.
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