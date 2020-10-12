В Чувашии на 11700 детей из малоимущих семей выплачено по 5 тысяч рублей на подготовку к школе

Об этом на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева рассказала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. Она отметила, что единовременная выплата 5 тысяч рублей стала для малоимущих многодетных семей Чувашии весомой дополнительной поддержкой на подготовку к школе.

«На осуществление этой меры поддержки в республиканском бюджете предусмотрено более 79 млн рублей. По состоянию на 7 октября названной мерой поддержки охвачено 11700 детей из малоимущих семей. С учетом количества обратившихся единовременная выплата будет предоставлена в отношении 15900 детей», — доложила министр.

Алена Елизарова добавила, что порядка 2200 заявлений остаются еще в работе, соответственно семьи получат эти выплаты в ближайшее время. Заявления принимались с 10 августа по 1 октября 2020 года.

Напомним, что руководитель региона ранее давал поручение пересмотреть существующие и проработать дополнительные меры поддержки для семей в условиях пандемии. Одним из решений стала единовременная выплата 5 тысяч рублей на каждого учащегося из многодетных семей с низким уровнем доходов. По указу Олега Николаева выплата положена родителям трех и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в республике.

Источник: чувашинформ.рф.