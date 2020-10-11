Похожие записи '
08 Окт
Волонтеры продолжают аллею Победы
В минувшие выходные волонтеры Победы, активисты Российского движения...
08 Окт
Праздник добрых наставников и советчиков
В сквере Победы на прошлой неделе состоялся концерт, посвященный Дню...
08 Окт
Сурский берег может стать туристическим маршрутом
Об организации и развитии туристического маршрута на шумерлинском отрезке...
08 Окт
«Пульс жизни» учителя-ветерана
В салоне возрождения народных традиций «Улах» Юманайской сельской...
08 Окт
В диалоге с землей
Желание работать на земле к каждому человеку приходит по-разному: может...
Комментарии: