Саженцы для лесов в Чувашии начнут выращивать в специальных теплицах

10 октября в питомнике Чебоксарского лесничества Глава республики Олег Николаев ознакомился с тем, как ведется заготовка посевного и посадочного материала. Он обсудил проблемы лесовосстановления с и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александром Воробьевым и директором Чебоксарского лесничества Василием Богдановым.

Руководитель региона подчеркнул, что заготовку семенного и посадочного материала необходимо осуществлять на другом технологическом уровне.

«Для подготовки саженцев с закрытой корневой системой целесообразно применять другие технологии, создавать тепличные хозяйства», — сказал он.

Такая работа в Чувашии начнется уже в следующем году. Олег Николаев рассказал, что для ускорения процесса намерены применить механизм концессии. Это даст возможность уже в следующем году запустить процесс заготовки лесопосадочного материала на базе современных технологий.

«Мы можем стать первыми в этом направлении. Можем обеспечивать качественным лесопосадочным материалом не только Чувашию, но и соседние регионы», — добавил он.