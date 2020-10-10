Инвестиционные расходы в Чувашии вырастут на 50%

9 октября на заседании Правительства Чувашской Республики, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев, был рассмотрен проект республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков рассказал, что доходы республиканской казны в 2021 году прогнозируются в объеме 58,3 млрд рублей, расходы сформированы в объеме 61,1 млрд рублей. Дефицит составит 2,8 млрд рублей. Как отметил Михаил Ноздряков, такой дефицит связан с кризисными явлениями, связанными с распространением коронавируса, и с точки зрения Бюджетного кодека и соглашения с Минфином России не является критичным.

Республиканская адресная инвестиционная программа на 2021 год сформирована в объеме 7,3 млрд рублей.

«Если сравнить с изначальной инвестиционной программой на 2020 год, она выросла почти на 50 процентов или на 2 млрд 360 млн рублей», — отметил Михаил Ноздряков.

В приоритетном порядке в документ включены проекты, которые обозначены в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы.

Также по поручению Олега Николаева в основном финансовом документе заложены средства для совершенствования подходов к проектированию объектов и централизации закупок.

Так, существенно увеличились в структуре инвестиционных расходов средства на проведение проектно-изыскательных работ. На 2021 год на проектирование предусмотрено почти 600 млн рублей, что в 3,3 раза превышает объем 2020 года.

Отметим, что ранее не раз бывали случаи, когда в районах и городах затягивалось строительство ряда социальных объектов, срывались сроки ввода в эксплуатацию по причине некачественной проектно-сметной документации или отсутствия заключения экспертизы. В связи с этим возникала потребность в корректировке документации в ходе строительства и дополнительных расходах из республиканского бюджета. После подобных случаев Олег Николаев инициировал соответствующие меры, которые сегодня подкреплены «бюджетным рублем».

К тому же, потребность в качественной документации возрастает в связи с созданием банка данных об объектах, которые планируются к строительству в ближайшие пять лет, и получения дополнительного федерального финансирования на эти цели.

Олег Николаев поблагодарил коллег за качественную подготовку проекта основного финансового документа региона на трехлетний период.

«Мы с вами сформировали проект бюджета с увеличением социальной поддержки. Поддержки наших муниципалитетов по разным направлениям. Существенно увеличились инвестиционные возможности. Это позволит нам уверенно смотреть в завтрашний день», — подчеркнул он.