70% средств республиканского бюджета направят на социально-культурную сферу

9 октября Правительство Чувашской Республики одобрило проект республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР – министр финансов Михаил Ноздряков акцентировал, что проект главного финансового документа региона на следующий год социально ориентирован – ресурсы сконцентрированы на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

На социальную политику уже сейчас предлагается направить столько, сколько выделено в текущем году после всех дополнительных вложений в эту сферу — 18,4 млрд рублей. По сравнению с первоначальными цифрами 2020 года рост составляет 31,4%, по сравнению с 2019 годом – рост на 37,3%.

Из них на поддержку материнства и детства предусмотрено более 5,1 млрд рублей, на поддержку пожилых людей – 2 млрд рублей, на поддержку малоимущих граждан – почти 3 млрд рублей.

Также планируется обеспечить ремонт учреждений социального обслуживания на 57,8 млн рублей. Сфера образования получит 17,5 млрд рублей.

Запланированы меры по укреплению системы здравоохранения и повышению качества оказания соответствующих услуг населению. В 2021 году на указанные цели предусмотрено – 4,3 млрд рублей.

Михаил Ноздряков добавил, что Чувашия планирует активно участвовать в программе модернизации первичного звена, которая будет запущена в стране 1 января 2021 года.

В целях развития возможности для самореализации и талантов реализуются проекты и в области культуры. На указанные цели в 2021 году предусмотрено 1,1 млрд рублей. Будет продолжена работа по капитальному ремонту и модернизации культурно-досуговых учреждений, музеев, библиотек, детских музыкальных школ и школ искусств.

Направление физической культуры и спорта также получит 1,1 млрд рублей. Планируют модернизировать ряд спортивных объектов и оснастить их необходимым оборудованием.