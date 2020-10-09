Шемуршинский водовод начнут строить в 2021 году

Строительство группового водовода в Шемуршинском, Комсомольском и Батыревском районах Чувашии обсудили 9 октября на Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. Докладывая по проекту «Чистая вода» министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев рассказал, что старт работ планируется в 2021 году.

По словам министра, ведомство уже направило в Минстрой России заявку на выделение 410,8 млн рублей, необходимых для первого этапа. Деньги будут заложены с уточнением бюджета Чувашской Республики.

Также Александр Героев отметил, что проведенная ранее экспертиза и подготовленная на ее основании проектно-сметная документация требуют доработки.

«Мы планируем в этом году перепроектировать первый этап строительства водоводов и заключить контракт на 2021 год для его реализации», — рассказал руководитель Минстроя Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев назвал позитивные изменения со строительством группового водовода знаковым событием.

«Здесь необходимо обеспечить четкий контроль за выполнением работ, потому что поездки по этим районам показывают, что люди реально нуждаются в воде», — прокомментировал статус проекта руководитель региона.

Напомним, что Олег Николаев держит строительство Шемуршинского водовода на личном контроле. В августе он посетил Шемуршинский район и водохранилище на реке Карла вблизи села Трехбалтаево. Уже в сентябре во время рабочей встречи с Президентом страны Владимиром Путиным Глава Чувашии попросил оказать поддержку в решении вопроса на федеральном уровне.