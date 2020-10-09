Минфин Чувашии готов выделить деньги на цифровую платформу для школ уже в этом году

9 октября на очередном заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков заявил о готовности выделить деньги на цифровую платформу для школ уже в этом году.

Он заметил, что финансирование проекта возможно из «ковидных» средств, так как нужно обеспечить учебный процесс тем школьникам, которые на данный момент точечно переведены на «дистационку».

«Кроме того, это направление будет развиваться. Сегодня мы можем на будущее заложить основу для развития новых форм обучения», — предложил Михаил Ноздряков.

Олег Николаев отметил, что определенная работа в этом направлении начата. «Здесь важно обеспечить динамику, чтобы этот процесс быстрее реализовывался», — ответил руководитель региона.

Глава Чувашии добавил, что наличие цифровой платформы будет полезным, поскольку дистанционные формы образования, в дополнение в традиционной очной форме, становятся все более востребованы.