09 Окт

В отношении строительной компании ООО «СЗ «Лидер» начата процедура банкротства

Правительство Чувашской Республики приняло такое решение на основании детального анализа текущей ситуации на объектах строительства. Также учитывалось мнение дольщиков ООО «СЗ «Лидер» и факт отсутствия инвестора, готового завершить строительство домов.

По последним данным, для разрешения ситуации планируется привлечь средства Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В Чебоксарах ООО «СЗ «Лидер» строил объекты в ЖК «Гагарин» (поз. 1,2) и ЖК «Кувшинка» (поз. 3,3а,19 и 4,4а). Свои средства в строительство объектов вложили 853 дольщиков. Строительные работы там прекратились примерно год назад.

Тему неоднократно обсуждали на совещаниях с участием Минстроя Чувашии, администрации г. Чебоксары и правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что Фонд защиты прав дольщиков в настоящее время занимается 6 проблемными объектами республики. Активизации работы предшествовала встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с генеральным директором Фонда Константином Тимофеевым. Они обсудили пути решения вопросов «недостроя» в Чувашии.

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