Шумерлинские боксеры среди сильнейших

С 1 по 3 октября в Цивильске проходил XIV Всероссийский турнир по боксу «Мужество», посвященный памяти ветеранов спорта Михаила Егоровича и Михаила Николаевича Красновых.

На турнир съехались более 150 сильнейших боксеров из 8 регионов России. Шумерлинцы в их рядах не затерялись. Данила Маженский уверенно провел 2 поединка и одолел соперников, став победителем в своих весовой категории и возрастной группе. А его брат Никита, одолев представителей Нижегородской области и Татарстана, в финале уступил по очкам сверстнику из Нижнего Новгорода и занял 2-е место. Артем Тарасов проявил бойцовские качества, упорство, но, к сожалению, остался без медали, уступив самую малость своему сопернику.

Ребята молодцы! Их выступления доказали, что, несмотря на смену поколений, у шумерлинского бокса есть будущее. Сейчас ведется запись в секцию бокса мальчиков и девочек в возрасте от 10 лет.

А. Фазлуллин, тренер.